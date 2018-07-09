Понедельник, 9 Июля 2018 18:12

АрмИнфо. IDBank предлагает своим клиентам бесконтактные карты payWave - Visa Classic и Visa Gold, посредством которых обналичивание средств в банкоматах всех банков-членов системы ArCa осуществляется с нулевой комиссией. Более того, при переводах с карты на карту в банкоматах и посредством виртуальных карт ArCa также действует нулевая комиссия. Вместе с тем, на положительный остаток карточного счета начисляется до 4% годовых.

Как сообщает пресс-служба Банка, посредством карт системы Visa payWave можно совершать операции во всех торговых центрах, где есть специальные POS-терминалы. Причем, если сумма платежа не превышает 10 тыс. драмов карта лишь подводится к постерминалу, а значит отпадает необходимость передачи карты в руки обслуживающему сотруднику, также отпадает необходимость подписи, использования паспорта и ввода PIN- кода.

<Сегодня банковская карта является самым безопасным и наиболее удобным способом совершения платежей или снятия наличных в любой точке мира. Мы изучили потребности наших клиентов и задействовали удобный и выгодный продукт. Операции посредством системы Visa payWave совершаются быстро, легко и удобно. И еще одно преимущество этого предложения заключается в том, что при транзакциях по картам клиент может также бесплатно пользоваться услугой SMS, подразумевающей получение информации касательно совершенной операции>, - отметил Директор по розничному бизнесу IDBank-а Вардан Геворгян.

По данным 17-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, число активных карт IDBank-а превысило к 1 апреля 2018 года 45 тыс. шт., из коих порядка 18 тыс. - ArCa и более 22 тыс. - Visa, а остальные свыше 5 тыс. - MasterCard. Общее число активных карт Банк увеличил в годовом разрезе на 35% за счет значительного роста количества Visa и MasterCard (на 71-61%). А именно за рассматриваемый годовой период банк выпустил около 12 тыс. карт, из коих 9 тыс. шт. - это Visa. Общий объем пластиковых транзакций IDBank-а по итогам 2017 года превысило 31 млрд драмов, из коих свыше 17 млрд - это банкоматные транзакции. У банка насчитывается 155 собственных POS-терминала и 52 банкомата, в основном сконцентрированных в столице. IDBank (прежнее название Банк Анелик) первым среди армянских банков стал наряду с локальными картами выпускать и обслуживать одновременно международные Visa и Mastercard.

Отметим, что IDBank (до 31 мая 2018г именуемый Банк Анелик) функционирует на рынке Армении с октября 1996 года. Акционерами Банка выступают: кипрская компания FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% и ливанский Банк CreditBank S.A.L - 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).