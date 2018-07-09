Понедельник, 9 Июля 2018 18:10

АрмИнфо. В вопросе снабжения армии провиантом, средствами гигиены и медикаментами никаких проблем нет. Об этом в беседе с журналистами заверил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сославшись на отчет Генштаба.

"Если какие-либо проблемы и возникают, то это связано с процессом распределения. В этой связи служащие, недобросовестно выполняющие свои обязанности, будут привлечены к ответственности. На этом фоне могут быть кадровые перемены",- заверил Пашинян.

Касаясь воинского призыва, он подчеркнул, что в процессе его проведения правительство будет решительным в исключении коррупции и соблюдении законности и справедливости.