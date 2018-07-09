Понедельник, 9 Июля 2018 17:15

АрмИнфо. Аргентинский бизнесмен армянского происхождения Эдуардо Эрнекян планирует реализовать проект нового бизнес центра в Ереване, который будет расположен в бывшем здании МИД Армении. Об этом 9-го июля сообщил журналистам посол Аргентины в Армении Гонзало Урриолабеитиа. При этом он воздержался указать предполагаемый объем инвестиций и возможные сроки строительства.

По его словам, проект позволит нарастить объемы аргентинских инвестиций в Армению. За последние 20 лет армяно-аргентинский товарооборот, как заметил дипломат, с нуля дорос до 8 миллионов долларов. Вместе с тем, по его словам, на пути дальнейшего расширения сотрудничества есть объективные препятствия, такие как географическое расположение стран - удаленность друг от друга, а также отсутствие у Армении выхода к морю и ограниченный рынок. Тем не менее, отметил он, это не повод отчаиваться. По его словам, надо искать креативные пути решения проблем.

На данном этапе, как указал Гонзало Урриолабеитиа, аргентинская сторона заинтересована также инвестиционными проектами по расширению тепличных хозяйств в Тавушской области Армении. "Мы надеемся, что после столь виртуозного проявления народной позиции в Армении в виде "бархатной" революции, многие армяне Аргентины захотят оказать содействие в вопросе экономического и социального развития Армении",

- отметим посол.

Аргентинский предприниматель Эдуардо Эрнекян является владельцем компании "Корпорасион Америка", осуществляющей концессионное управление ереванским аэропортом "Звартноц". Он осуществляет в Армении и другие крупные проекты, в частности в области сельского хозяйства. Предпринимателю принадлежит ЗАО "Конверсбанк" (80,94%, Advanced Global Investments LLc - руководитель Эдуардо Эрнекян). Ранее, 21 сентября 2017 года указом 3-го президента Армении Сержа Саргсяна по случаю 26-й годовщины независимости Республики Армения, аргентинскому предпринимателю армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну было присвоено звание Национального героя. Уже в октябре президент Армении вручил высшую награду страны аргентинскому благотворителю Эдуардо Эрнекяну - звание "Национального героя Армении".