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АрмИнфо. Аргентинский бизнесмен армянского происхождения Эдуардо Эрнекян планирует реализовать проект нового бизнес центра в Ереване, который будет расположен в бывшем здании МИД Армении. Об этом 9-го июля сообщил журналистам посол Аргентины в Армении Гонзало Урриолабеитиа. При этом он воздержался указать предполагаемый объем инвестиций и возможные сроки строительства.
По его словам, проект позволит нарастить объемы аргентинских инвестиций в Армению. За последние 20 лет армяно-аргентинский товарооборот, как заметил дипломат, с нуля дорос до 8 миллионов долларов. Вместе с тем, по его словам, на пути дальнейшего расширения сотрудничества есть объективные препятствия, такие как географическое расположение стран - удаленность друг от друга, а также отсутствие у Армении выхода к морю и ограниченный рынок. Тем не менее, отметил он, это не повод отчаиваться. По его словам, надо искать креативные пути решения проблем.
На данном этапе, как указал Гонзало Урриолабеитиа, аргентинская сторона заинтересована также инвестиционными проектами по расширению тепличных хозяйств в Тавушской области Армении. "Мы надеемся, что после столь виртуозного проявления народной позиции в Армении в виде "бархатной" революции, многие армяне Аргентины захотят оказать содействие в вопросе экономического и социального развития Армении",
- отметим посол.
Аргентинский предприниматель Эдуардо Эрнекян является владельцем компании "Корпорасион Америка", осуществляющей концессионное управление ереванским аэропортом "Звартноц". Он осуществляет в Армении и другие крупные проекты, в частности в области сельского хозяйства. Предпринимателю принадлежит ЗАО "Конверсбанк" (80,94%, Advanced Global Investments LLc - руководитель Эдуардо Эрнекян). Ранее, 21 сентября 2017 года указом 3-го президента Армении Сержа Саргсяна по случаю 26-й годовщины независимости Республики Армения, аргентинскому предпринимателю армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну было присвоено звание Национального героя. Уже в октябре президент Армении вручил высшую награду страны аргентинскому благотворителю Эдуардо Эрнекяну - звание "Национального героя Армении".
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|Пашинян: В вопросе снабжения армии провиантом, средствами гигиены и медикаментами никаких проблем нет
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|Мэр Еревана подает в отставку
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|Демократическая партия Армении выдвигает свои предложения относительно реформы Избирательного кодекса
|Масштабный затор на границе России и Грузии - проблема исключительно техническая, уверяет Сурен Папикян
|Ардшинбанк приступил к обнулению накопленных штрафов-пени по безнадежным кредитам физлиц
|Правительственная делегация во главе с премьер-министром 11 июля отбудет в Брюссель
|АРФД: Угрозы, нависшие над двумя армянскими республиками, с каждым днем становятся все реалистичнее
|Выявлена очередная попытка незаконного оборота наркотических средств, в рамках дела арестованы 6 человек, 3 из которых граждане зарубежных стран
|11 июля в Брюсселе состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана
|В отношении брата Сержа Саргсяна в качестве меры пресечения избран арест, он объявлен в розыск
|Никол Пашинян: одна из важнейших наших политических целей - большая репатриация
|Юрий Джоркаефф пообещал премьер-министру Армении помочь в развитии армянского футбола
|В Ереване в 15-й раз стартовал международный кинофестиваль "Золотой абрикос"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 9-го июля
|Кафу: Находиться в Армении – большое удовольствие
|Пока легенды футбола называли возможных чемпионов Мундиаля, Кафу: «К сожалению, у Бразилии уже нет возможности победить»
|Зограб Мнацаканян: Антиармянские заявления представителей РФ в Азербайджане не могут способствовать урегулированию конфликта
|Министр ИД Армении: Посредством Еревана Степанакерт вовлечен в переговорный процесс
|Посол США: В Случае успешной борьбы с коррупцией объемы американских инвестиций в экономику Армении увеличатся
|Посол: США заинтересованы в проведении в Армении справедливых выборов в самом ближайшем будущем
|В Cекретариате ОДКБ с озабоченностью отслеживают поступающую информацию о динамике развития событий на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы
|Зограб Мнацаканян: У нас есть новая правовая основа для развития отношений с Европейским союзом
|Армен Саркисян: Наша революция не была бы бархатной, если бы не Конституция Армении
|Президент Армении отрицает свою связь с компанией "Лидиан"
|Пашинян потребовал объяснений от заместителя военного инспектора РА относительно информации об организации им акций протеста в Арцахе
|Армен Саркисян и Михаил Швыдкой обсудили армяно-российское культурное и гуманитарное сотрудничество
|Армен Саркисян: Силовые варианты решения арцахского вопроса неприемлемы
|Эксперт: В ближайшем будущем может быть создана новая военно-политическая ось Москва-Ереван-Афины
|Министр иностранных дел Армении и председатель исполнительного комитета СНГ обсудили перспективы сотрудничества
|Министр ИД Соединенного Королевства встретился с президентом и министром иностранных дел Армении
|Манасерян: Российский рынок труда продолжит оставаться самым привлекательным для армянских трудовых мигрантов и в обозримом будущем
|Давид Тоноян: Армения не намерена накалять ситуацию на нахиджеванском участке границы с Азербайджаном
|Арестован мэр Масиса Давид Амбарцумян
|Ричард Миллс: Надеюсь мы найдем способы поддержать приоритеты, стоящие сегодня перед новым правительством Армении
|Километровые пробки ожидают тех, кто решил сухопутным путем добраться до Армении из России
|Давид Тоноян посетил юго-западный участок границы Армении
|Бако Саакян принял члена Круга дружбы Арцах-Франция, бывшего мэра города Вьен Жака Ремийе
|С 25 по 29 июня окружающей среде был нанесен ущерб в 101.725.778 драмов
|Пашинян: Последние разоблачения сил правопорядка не являются "личной вендеттой" со стороны властей
|Пашинян: Судьба запланированного на 11-12 июля визита премьера Армении в Брюссель будет зависеть от текста декларации саммита НАТО
|Часть святого копья, хранящегося в св.Эчмиадзине, отрезана и подарена мэру одного из российских городов
|Минские посредники готовят встречу глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана
|МЧС Армении: Из-за строительных работ туннель возле шоссе Ванадзор-Алаверди будет закрыт на месяц
|Арарат Мирзоян представил постоянному секретарю МИД Великобритании программу реформ правительства
|Главе охраны Царукяна предъявлено обвинение в преднамеренном нанесении тяжелого увечья, угрожающего жизни
|Артур Ванецян: сам Машадян ранее заявлял о наличии договоренностей между руководством КГД и крупными хозсубъектами
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