Понедельник, 9 Июля 2018 17:09

АрмИнфо. Внутренние войска Полиции Армении входят в состав ВС, и при необходимости они будут привлечены в процесс боевого дежурства. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны РА Давид Тоноян, подчеркнув, что сегодня подобная необходимость возникла.

Министр подчеркнул, что вопрос несения Внутренними войсками боевого дежурства возник в свете рассматриваемых новых решений. При этом он заверил, что внутренние войска не полномочны и не настроены противиться этому решению. Вместе с тем он подчеркнул, что пока окончательного решения нет. <Если у нас будет окончательное решение и другие детали, мы сообщим об этом, если, конечно, это будет возможно>, - заявил Тоноян.

Говоря о ситуации на передовой, министр заверил, что она контролируется армянскими ВС.