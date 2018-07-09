Понедельник, 9 Июля 2018 16:53

АрмИнфо.﻿Банк ВТБ (Армения) совместно с международной платежной системой Mastercard объявляют о запуске очередной стимулирующей безналичные платежи кампании. Совершая покупки и оплачивая их платежными картами Mastercard Банка ВТБ (Армения), клиенты получат возможность выиграть ценные призы: сертификаты на приобретение бытовой техники и главный приз – автомобиль Renault Logan.



Для участия в акции держателям карт Mastercard, выпущенных Банком ВТБ (Армения), а также тем, кто оформит карты Mastercard Банка ВТБ (Армения) в течение проведения акции, необходимо в период с 01.07.2018 г. по 01.10.2018 г. включительно осуществлять безналичные платежи на сумму от 100,000 драмов РА и более во всех торгово-сервисных точках РА и за рубежом, а также в интернете, накопить бонусы и принять участие в розыгрыше ценных призов. После окончания акции 100 картодержателей с наибольшим количеством бонусных баллов примут участие в розыгрыше 10-и сертификатов на приобретение бытовой техники, а также главного приза – автомобиля Renault Logan.



Розыгрыш будет проводиться посредством лотереи и будет транслироваться в прямом эфире телевидения.

