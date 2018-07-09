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АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян готов дать показания по делу о событиях 1 марта 2008 года. Об этом 9 июля в беседе с журналистами заявил руководитель офиса второго президента Виктор Согомонян.
По словам Согомоняна, Кочарян получил повестку из ССС для дачи показаний в качестве свидетеля в рамках дела относительно событий 1-го марта 2008 года. Руководитель офиса второго президента отметил, что в ответном письме в ССС он сообщил, что Роберт Кочарян вернется в Армению не раньше 25-го июля 2018 года. После возвращения в Армению второй президент готов дать показания на вопросы, отправленные ему следователем ССС. Он также назвал смехотворными обвинения следствия
в адрес экс-министра обороны Микаела Арутюняна о попытке свержения конституционного строя. <То есть, согласно следствию, в 2008 года конституционный порядок был установлен и обеспечивался оппозицией, а министр обороны своими действиями пытался свергнуть его. Иначе как смехотворными и абсурдными подобные обвинения не назовешь",- заметил глава офиса Кочаряна. Что касается действий Кочаряна во время событий 1 марта 2008 года, то, Согомонян подчеркнул, что они полностью исходили из норм Основного закона 2005 года. "Другое дело, что сейчас преднамеренно выборочно цитируются положения Конституции 2005 года. Очевидные факты игнорируются",- заверил Согомонян, при этом подчеркнув, что полное и объективное раскрытие любого дела, так или иначе связываемого с именем Кочаряна, исходит из его же интересов. "Уверен, что при полном и объективном раскрытии фактов не только по этому делу, но и любому другому - будь то теракт в армянском парламенте 27 октября 1999 года или муссируемые слухи о баснословном богатстве Кочаряна, армянское общество будет удивлено, обнаружив, что второй президент не имеет ничего общего со всем этим",- заверил Согомонян, опровергнув слухи о баснословном богатстве Кочаряна.
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|Бывшее здание МИД Армении в центре Еревана превратится в бизнес-центр
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|Министр обороны Армении заверил, что пока нет окончательного решения о привлечении Внутренних войск Полиции в процесс боевого дежурства
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|Госминистр Арцаха принял делегацию Армянского всеобщего благотворительного союза
|Мэр Еревана подает в отставку
|Президент Арцаха принял ливанского предпринимателя, основателя компании Gardenia Grain D or Никола Жоржа Абу Файсали
|Религиовед: Отделение кусочков религиозных реликвий является довольно распространенной практикой в христианском мире
|Демократическая партия Армении выдвигает свои предложения относительно реформы Избирательного кодекса
|Масштабный затор на границе России и Грузии - проблема исключительно техническая, уверяет Сурен Папикян
|Ардшинбанк приступил к обнулению накопленных штрафов-пени по безнадежным кредитам физлиц
|Правительственная делегация во главе с премьер-министром 11 июля отбудет в Брюссель
|АРФД: Угрозы, нависшие над двумя армянскими республиками, с каждым днем становятся все реалистичнее
|Выявлена очередная попытка незаконного оборота наркотических средств, в рамках дела арестованы 6 человек, 3 из которых граждане зарубежных стран
|11 июля в Брюсселе состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана
|В отношении брата Сержа Саргсяна в качестве меры пресечения избран арест, он объявлен в розыск
|Никол Пашинян: одна из важнейших наших политических целей - большая репатриация
|Юрий Джоркаефф пообещал премьер-министру Армении помочь в развитии армянского футбола
|В Ереване в 15-й раз стартовал международный кинофестиваль "Золотой абрикос"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 9-го июля
|Кафу: Находиться в Армении – большое удовольствие
|Пока легенды футбола называли возможных чемпионов Мундиаля, Кафу: «К сожалению, у Бразилии уже нет возможности победить»
|Зограб Мнацаканян: Антиармянские заявления представителей РФ в Азербайджане не могут способствовать урегулированию конфликта
|Министр ИД Армении: Посредством Еревана Степанакерт вовлечен в переговорный процесс
|Посол США: В Случае успешной борьбы с коррупцией объемы американских инвестиций в экономику Армении увеличатся
|Посол: США заинтересованы в проведении в Армении справедливых выборов в самом ближайшем будущем
|В Cекретариате ОДКБ с озабоченностью отслеживают поступающую информацию о динамике развития событий на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы
|Зограб Мнацаканян: У нас есть новая правовая основа для развития отношений с Европейским союзом
|Армен Саркисян: Наша революция не была бы бархатной, если бы не Конституция Армении
|Президент Армении отрицает свою связь с компанией "Лидиан"
|Пашинян потребовал объяснений от заместителя военного инспектора РА относительно информации об организации им акций протеста в Арцахе
|Армен Саркисян и Михаил Швыдкой обсудили армяно-российское культурное и гуманитарное сотрудничество
|Армен Саркисян: Силовые варианты решения арцахского вопроса неприемлемы
|Эксперт: В ближайшем будущем может быть создана новая военно-политическая ось Москва-Ереван-Афины
|Министр иностранных дел Армении и председатель исполнительного комитета СНГ обсудили перспективы сотрудничества
|Министр ИД Соединенного Королевства встретился с президентом и министром иностранных дел Армении
|Манасерян: Российский рынок труда продолжит оставаться самым привлекательным для армянских трудовых мигрантов и в обозримом будущем
|Давид Тоноян: Армения не намерена накалять ситуацию на нахиджеванском участке границы с Азербайджаном
|Арестован мэр Масиса Давид Амбарцумян
|Ричард Миллс: Надеюсь мы найдем способы поддержать приоритеты, стоящие сегодня перед новым правительством Армении
|Километровые пробки ожидают тех, кто решил сухопутным путем добраться до Армении из России
|Давид Тоноян посетил юго-западный участок границы Армении
|Бако Саакян принял члена Круга дружбы Арцах-Франция, бывшего мэра города Вьен Жака Ремийе
|С 25 по 29 июня окружающей среде был нанесен ущерб в 101.725.778 драмов
|Пашинян: Последние разоблачения сил правопорядка не являются "личной вендеттой" со стороны властей
|Пашинян: Судьба запланированного на 11-12 июля визита премьера Армении в Брюссель будет зависеть от текста декларации саммита НАТО
|Часть святого копья, хранящегося в св.Эчмиадзине, отрезана и подарена мэру одного из российских городов
|Минские посредники готовят встречу глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана
|МЧС Армении: Из-за строительных работ туннель возле шоссе Ванадзор-Алаверди будет закрыт на месяц
|Арарат Мирзоян представил постоянному секретарю МИД Великобритании программу реформ правительства
|Главе охраны Царукяна предъявлено обвинение в преднамеренном нанесении тяжелого увечья, угрожающего жизни
|Артур Ванецян: сам Машадян ранее заявлял о наличии договоренностей между руководством КГД и крупными хозсубъектами
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