Понедельник, 9 Июля 2018 16:47

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян готов дать показания по делу о событиях 1 марта 2008 года. Об этом 9 июля в беседе с журналистами заявил руководитель офиса второго президента Виктор Согомонян.

По словам Согомоняна, Кочарян получил повестку из ССС для дачи показаний в качестве свидетеля в рамках дела относительно событий 1-го марта 2008 года. Руководитель офиса второго президента отметил, что в ответном письме в ССС он сообщил, что Роберт Кочарян вернется в Армению не раньше 25-го июля 2018 года. После возвращения в Армению второй президент готов дать показания на вопросы, отправленные ему следователем ССС. Он также назвал смехотворными обвинения следствия

в адрес экс-министра обороны Микаела Арутюняна о попытке свержения конституционного строя. <То есть, согласно следствию, в 2008 года конституционный порядок был установлен и обеспечивался оппозицией, а министр обороны своими действиями пытался свергнуть его. Иначе как смехотворными и абсурдными подобные обвинения не назовешь",- заметил глава офиса Кочаряна. Что касается действий Кочаряна во время событий 1 марта 2008 года, то, Согомонян подчеркнул, что они полностью исходили из норм Основного закона 2005 года. "Другое дело, что сейчас преднамеренно выборочно цитируются положения Конституции 2005 года. Очевидные факты игнорируются",- заверил Согомонян, при этом подчеркнув, что полное и объективное раскрытие любого дела, так или иначе связываемого с именем Кочаряна, исходит из его же интересов. "Уверен, что при полном и объективном раскрытии фактов не только по этому делу, но и любому другому - будь то теракт в армянском парламенте 27 октября 1999 года или муссируемые слухи о баснословном богатстве Кочаряна, армянское общество будет удивлено, обнаружив, что второй президент не имеет ничего общего со всем этим",- заверил Согомонян, опровергнув слухи о баснословном богатстве Кочаряна.