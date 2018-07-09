Понедельник, 9 Июля 2018 16:38

АрмИнфо.Вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов 9-го июля встретился с заместителем председателя Комитета по международным делам Совета федерации Федерального Собрания России Рафаилом Зинуровым.

Как сообщает пресс-служба Парламента, в ходе встречи стороны подчеркнули важность армяно-российских союзнических отношений и выразили готовность принять активное участие в укреплении двусторонних связей. Отмечено, что углубление армяно-российских союзнических отношений исходит из интересов обеих стран. Шармазанов особо выделил личный вклад Зинурова в упрочении отношений двух стран и народов.

Вице-спикер парламента обратился к проблемам урегулирования нагорно-карабахского конфликта и международного признания Геноцида армян. Он подтвердил армянскую позицию решения конфликта исключительно мирным путем и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, что однозначно не принимается Азербайджаном. В этом контексте Шармазанов заметил обеспокоенность в последнее время антиармянскими заявлениями некоторых российских должностных лиц, которые, по его мнению, не соответствуют духу армяно-российских союзнических отношений. "Армения - гарант безопасности народа Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах никогда не был и может быть в составе Азербайджана. В вопросе установления стабильности и мира в регионе Турция и Азербайджан - реальная угроза", - отметил вице-спикер НС. Зинуров в свою очередь подчеркнул усилия армянской стороны, направленные на урегулирование арцахской проблемы путем мирных переговоров. По его словам, цель Армении - упорная работа на международной арене по признанию Геноцида армян. Шармазанов предложил обсудить с российскими коллегами целесообразность организации в СФ и Госдуме РФ выставки "Парламентарии против геноцидов" к 70- летию принятия Генассамблеей ООН конвенции "О предупреждении и наказании преступления геноцида". Зинуров выразил готовность обсудить вопрос.