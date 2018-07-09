Понедельник, 9 Июля 2018 15:37

АрмИнфо.Госминистр Арцаха Григорий Мартиросян 9 июля принял делегацию армянского отделения Армянского всеобщего благотворительного союза под руководством председателя Вазгена Якубяна.

Как сообщает пресс-служба правительства Арцаха, госминитр поблагодарил членов союза за сотрудничество с Арцахом. Мартиросян высоко оценил вклад Союза в культурную, образовательную, гуманитарную и социально-экономическую сферу, подчеркнув роль Степанакертского центра Тумо. Государственный министр отметил, что правительство также готово продолжать активную поддержку реализации программ Союза, расширять их и уделять особое внимание проблеме занятости женщин в сельских общинах.

В свою очередь председатель армянского отделения Армянского всеобщего благотворительного союза Якубян отметил, что сотрудничество с Арцахом занимает особое место для Союза. Отвечая на предложение государственного министра, он сказал, что, учитывая важность программы, Союз предпримет конкретные шаги в этом направлении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о государственных программах, реализуемых в других сферах экономики.