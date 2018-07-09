Понедельник, 9 Июля 2018 15:01

АрмИнфо. Мэр Еревана Тарон Маркарян подает в отставку. Об этом он в эти минуты сообщил сотрудникам аппарата мэрии.

Как сообщил АрмИнфо один из сотрудников аппарата мэрии, Маркарян при этом не указал причины своей отставки.

Временно выполнять обязанности мэра будет первый вице-мэр Камо Ареян, до тех пор пока Совет старейшин не выберет из своего состава нового градоначальника.

Однако, поскольку Совет уже ушел в отпуск, то очередное его заседание состоится 11 сентября. При этом не исключено, что члены совета соберутся на внеочередное заседание, чтобы поскорее организовать выборы мэра. Отметим, что Тарон Маркарян руководил Ереваном 7 лет.