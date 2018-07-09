Понедельник, 9 Июля 2018 14:43

АрмИнфо. 9 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял ливанского предпринимателя, основателя компании Никола Жоржа Абу Файсали.

Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе ряда программ. Президент отметил, что в Арцахе уделяют особое внимание развитию экономического сотрудничества с Ливаном, подчеркнув, что для этого имеются все необходимые условия. В тот же день ливанский бизнесмен встретился м главой МИД Арцаха (Нагорно- Карабахская Республика) Масисом Маиляном. Глава МИД Арцаха отметил, что развитие внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций являются одними из приоритетных направлений МИД и профильных структур республики, и для комплексной реализации этих задач власти Арцаха предпринимают последовательные шаги по обеспечению стабильных и транспарентных рамок для экономической деятельности в республике и созданию благоприятного инвестиционного климата. В ходе встречи Масис Маилян также представил ливанскому предпринимателю ситуацию, сложившуюся в зоне азербайджано-карабахского конфликта, и предпринимаемые шаги по обеспечению безопасности и условий для мирного развития Арцаха. Николя Абу Файсал - основатель компании , являющейся одним из крупнейших предприятий, занятых в сфере сельского хозяйства в Ливане. Компания представлена в 50 странах мира.