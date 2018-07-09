Понедельник, 9 Июля 2018 14:41

АрмИнфо. Демократическая партия Армении выдвигает свои предложения относительно реформы Избирательного кодекса. Об этом говорится в заявлении партии.

В заявлении партии, в частности, говорится: "Так как непарламентские силы еще не участвовали в обсуждениях поправок к Избирательному кодексу, Демократическая партия Армении считает целесообразным опубликовать некоторые свои предложения. Во -первых, необходимо исключить рейтинговую систему и перейти к пропорциональной системе. Кроме того, необходимо вместо института предвыборного залога ввести институт сбора подписей в количестве 10.000-15.000. В- третьих, права доверенных лиц и наблюдателей должны быть приравнены к правам членов комиссии. В - четвертых, избирательные комиссии должны формироваться исключительно ныне действующей властью и должны быть специализированным органом. В- пятых, раздача предвыборных взяток должна караться Уголовным кодексом, как тяжкое преступление. И наконец, порог прохода в парламент при пропорциональной системе должен составлять для партий 3%, а для альянсов 5%".