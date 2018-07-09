Понедельник, 9 Июля 2018 13:44

АрмИнфо. Ардшинбанк, придерживаясь решения Правительства РА, и в рамках своей политики содействия заемщикам-физлицам посредством предоставления на приемлемых условиях инструментов реструктуризации и рефинансирования проблемных кредитных обязательств, приступил к обнулению накопленных штрафов-пени по безнадежным ссудам физических лиц. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

Согласно источнику, по кредитам, классифицированным к 31 мая 2018г как безнадежные, в случае погашения по установленным условиям и в предусмотренном размере, будут полностью прощены накопленные штрафы и пени.

Банк также предлагает заемщикам с проблемными кредитами со сроком просрочки 90 дней и более воспользоваться условиями реструктуризации долга и возможностью частичного погашения.

Более подробно с процессом и условиями прощения накопленных штрафов и пени по проблемным кредитам можно ознакомиться на сайте Банка по ссылке www.ardshinbank.am или позвонив круглосуточную справочную службу по номеру (012) 22-22-22.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 апреля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Ардшинбанк входит в TOP-3 по основным финансовым показателям. Кредитные вложения банка составили 412.3 млрд драмов ($858.9 млн, 2-ая позиция), с годовым ростом на 14,1%. В общем кредитном портфеле Банка на долю просроченных ссуд приходится 5,2%, причем львиная часть фигурирует в категориях риска контролируемый и сомнительный. В годовом разрезе абсолютная величина NPL существенно возросла, в том числе по высоко рискованным сомнительным кредитам. В общем кредитном портфеле Банка на долю сомнительных кредитов приходится 1%, а в портфеле просроченных ссуд доля этой категории превышает 43%. Порядка 42% сомнительных кредитов сконцентрированы в потребкредитах (включительно ипотеку). По объему потребкредитов банк занимает 3-ю позицию, а по ипотеке - удерживает первенство, и их доля в общем кредитном портфеле банка составляет соответственно 19,4% и 7,7%. Объем ипотечных кредитов банк нарастил в годовом разрезе на 13,4%, а потребкредитов - на 17%. В своем отчете по классификации кредитного портфеля по группам риска банк не указывает объем безнадежных кредитов. Первый квартал 2018 года Ардшинбанк завершил с чистой прибылью в 2.2 млрд драмов ($4.6 млн, 2-ая позиция), с обеспечением годового роста на 76,3%. По объему доходов от кредитов Банк удерживает 2-ую позицию, обеспечивая их долю в общих доходах на уровне выше 44%.

Отметим, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 января 2018г выступают ООО <Аринс Групп> (это переименованный ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 63 подразделений. Ардшинбанк является единственным частным учреждением в Армении, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств (Moody's и Fitch), равные страновому рейтингу Армении.

Напомним, что 2 июля с.г. в правительстве РА состоялось совещание премьера с банкирами на предмет практического решения вопроса уступок штрафов и пени по проблемным кредитам. В тот же день об обнулении штрафов и пени по безнадежным кредитам физлиц объявили ACBA-Credit Agricole Bank и Америабанк, затем о присоединении к этому процессу объявили IDBank (4 июля) и Ардшинбанк (6 июля).