Понедельник, 9 Июля 2018 13:37

АрмИнфо. Правительственная делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном 11-13 июля примет участие в саммите НАТО в Брюсселе. Об этом 9 июля сообщил корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь главы правительства Арман Егоян.

Согласно официальному сайту правительства Армении, по решению главы кабмина в состав делегации вошли вице-премьер Мгер Григорян, министры обороны Давид Тоноян, иностранных дел Зограб Мнацаканян, образования и науки Араик Арутюнян. В состав делегации входят также руководитель миссии НАТО в Армении Гагик Ованнисян, посол Республики Армения в Королевстве Бельгия Татул Маркарян.

Еще в начале июля заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай заявил, что Североатлантический альянс хочет еще больше углубить отношения с Арменией и готов помочь правительству Никола Пашиняна в расширении начатых реформ. "Я считаю, что Армения намерена продолжить установленное на протяжении многих лет крепкое сотрудничество с НАТО. Мы приветствуем вклад Армении в миротворческие миссии в Афганистане и на Западных Балканах. Армения действительно сыграла очень важную роль, и мы это признаем", - сказал Аппатурай. Коснувшись визита премьера Армении в Брюссель (11- 12 июля - Ред.) и его участия в саммите НАТО, заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам, отметил: "Да, премьер-министр Армении примет участие в саммите, и хотя я точно не знаю, но надеюсь, что у него также будет возможность обменяться мнениями с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом". При этом Аппатурай подчеркнул, что Альянс хотел бы продолжить содействие Армении и реформам, начатым новыми властями. "Новое правительство взяло на вооружение политику реформ, например, ведет борьбу с коррупцией. У нас есть специальная программа, нацеленная на снижение коррупционных рисков в оборонной сфере, которая может быть полезна новому правительству Армении в целях еще большего расширения этой борьбы", - резюмировал он.

Тем временем, 6 июля в Вайоц Дзорской области Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что судьба запланированного на 11-12 июля визита премьера Армении Никола Пашиняна в Брюссель будет зависеть от текста декларации саммита НАТО. По его словам, если в документе будут содержаться неприемлемые для Армении положения, в частности, по карабахскому урегулированию, визит не состоится. Ранее, однако, Пашинян заявлял, что намерен посетить Брюссель и принять участие в саммите НАТО, в качестве главы страны, внесшей вклад в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане. Более того, он даже сообщил, что в рамках визита встретится с высокопоставленными должностными лицами Евросоюза, а также с представителями армянской общины.