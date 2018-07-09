Понедельник, 9 Июля 2018 12:21

АрмИнфо. Последние процессы в Армении и Арцахе привели к активизации противника, говорится в заявлении Центрального комитета Арцаха партии АРФ "Дашнакцутюн".

Авторы заявления считают, что угрозы, нависшие над двумя армянскими республиками, с каждым днем становятся все реалистичнее. "Единственным способом нейтрализации этих угроз является консолидация. Любые шаги, провоцирующие раскол и дестабилизацию не приемлемы",- говорится в заявлении.

При этом партия считает актуальным реализацию реформ, которые приведут к верховенству закона и справедливости. Партия считает неприемлемым реализацию "декоративных реформ". В заключении партия призывает к толерантности и благоразумности.