Понедельник, 9 Июля 2018 12:20

АрмИнфо.Выявлена очередная попытка незаконного оборота наркотических средств, в рамках дела арестованы 6 человек, 3 из которых граждане зарубежных стран.

У них были конфискованы 10 тар с различными жидкостями непонятного происхождения в общей сложности 7,5 л. Также были обнаружены 6 пакетов с различными порошками также непонятного происхождения, в общей сложности 45 граммов. Еще одна тара содержала 85.27 граммов жидкости.

По утверждению задержанных, в тарах были наркотические средства героин, опиум, марихуана и кристалл, сироп метадона, которые были переправлены в РА из ИРИ.