Суббота, 7 Июля 2018 16:43

АрмИнфо. В истории Армении открылась новая глава, заявил в интервью "Голосу Армении" посол США в РА Ричард Миллис.

"Граждане Армении вышли на улицу, требуя более прозрачного, справедливого общества, и все это исключительно мирным путем. Честно говоря, все это было очень впечатляюще. Но это также и результат того, что США и Армения, проработав вместе на протяжении двух десятилетий, развили, укрепили демократические процессы", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что отношения с Арменией всегда представляли большой интерес для Вашингтона. "Мы ожидаем тесного сотрудничества с новым кабинетом министров. Его приоритеты, думаю, важны: сделать экономику более справедливой для всех, повысить защиту прав человека, искоренить коррупцию. Но это сделать, конечно же, сложно", - заметил дипломат.

Касаясь армяно-американских экономических отношений, он подчеркнул, что за последние 3 года в экономику Армении американской стороной было вложено $600 млн. "В прошлом году уровень торговли между нашими странами, наконец, превысил планку 2008 года, был зафиксирован рост в 42%. За 4 месяца текущего года также зарегистрирован рост на 30%. Думаю, если кабинету министров Армении удастся обеспечить прогресс в вопросе борьбы с коррупцией, обеспечить независимость судебной власти, то объемы инвестиций еще больше увеличатся, потому что в течение последних 3 лет, как я посол, не раз слышал от американских бизнесменов, да и от армянских тоже, о том, что основным препятствием для инвестпроектов является отсутствие в Армении равных правил игры. Правительству есть над чем поработать в этом направлении", - резюмировал посол.