Суббота, 7 Июля 2018 16:41

АрмИнфо. В Армении должны состоятся законные и справедливые выборы как можно скорее, и они должны быть организованы на надлежащем уровне. Об этом заявил в интервью радиостанции <Голос Америки> чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Ричард Миллс.

Он подчеркнул, что избирательный процесс должен быт проведен так. чтобы армянский народ доверял его итогам. "Так что мы сконцентрированы на выборах, как на следующем важном шаге. Я рад тому, что и глава Правительства сконцентрирован на этом", - заявил дипломат.

Говоря о недавней встрече президента Армении Армена Саркисяна с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне, Миллс, в частности, подчеркнул, что Помпео хотел поговорить о торговле и инвестициях, о последних процессах в РА. "Как я понимаю, это та сфера, которой попросили заняться президента в рамках его конституционной роли, привлекая зарубежных партнеров, он также обязался работать с Диаспорой.

Так что, думаю, все вполне понятно, и он должен был воспользоваться данным случаем, встретиться и обсудить с госсекретарем возможности роста объемов торговли и инвестиций", - заметил дипломат. Говоря о борьбе с коррупцией, он подчеркнул, что последнее заявление правительства Армении на сей счет было очень сильным и очень эффективным.

При этом он подчеркнул необходимость системного искоренения коррупции: "На этом пути важнее укрепить новые структуры, новые законы, которые обеспечат справедливость". Посол также сообщил, что правительство США в настоящее время обсуждает вопрос оказания содействии я властям РА на пути борьбы с коррупцией, с тем, чтобы искоренить это зло в долгосрочной перспективе.