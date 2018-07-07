Суббота, 7 Июля 2018 16:13

АрмИнфо.В Cекретариате ОДКБ с озабоченностью отслеживают поступающую информацию о динамике развития событий на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы, которая не должна привести к новому витку эскалации ситуации. Об этом говорится в заявлении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обнародованном на сайте организации.

"Подтверждая важность принятия мер, направленных на создание атмосферы, способствующей поиску путей мирного урегулирования вопросов, в Секретариате ОДКБ убеждены в необходимости исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, являющейся единственной, как это подтверждено заявлением глав государств - членов ОДКБ 2017 года, имеющей соответствующий мандат международного сообщества структурой>,- говорится в заявлении.

Также напоминается о том, что на состоявшемся в Алматы 11 июня 2018 года заседании СМИД ОДКБ Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проинформировал своих коллег и Генерального секретаря ОДКБ о фиксируемой интенсификации передислокации подразделений Вооружённых сил Азербайджанской Республики вдоль границы с Республикой Армения со стороны Нахиджевана, и их выдвижения в район непосредственного контакта и проведении инженерных работ.