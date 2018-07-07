Суббота, 7 Июля 2018 16:12

АрмИнфо.У нас есть новая правовая основа для развития отношений с Европейским союзом. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу "Шант".

Он отметил, что между Арменией и ЕС сложилась четко сформулированная повестка: "Мы продолжаем углублять и укреплять отношения с ЕС. Причем в основу развития наших отношений в этом направлении заложен тот же принцип, что и в других направлениях. У нас очень четкая позиция в плане того, что основная цель любого сотрудничества - содействие внутренней повестке Армении. Это касается и ЕАЭС, и ЕС, и нашего сотрудничества во всех других направлениях. Мы, естественно, вовлечены в политический диалог с Европейским союзом, как и с другими партнерами. И это хорошая платформа для предстоящего визита премьера в Брюссель, для представления новой Армении, новой повестки и непосредственного общения с партнерами из ЕС", - заявил Мнацаканян.

Коснувшись ратификации Соглашения между Арменией и ЕС, Мнацаканян заявил, что Армения ускорить процесс ратификации Соглашения. "Однозначно могу заверить, что мы готовы, наши институциональные возможности достаточно развиты, чтобы мы начали выполнять данное Соглашение с ЕС", - подчеркнул министр, добавив, что это нужно в первую очередь Армении.