Суббота, 7 Июля 2018 15:26

АрмИнфо."Если мы озаглавим перемены, которые произошли в Армении, то одним из лучших названий будет Молодая Армения, не только потому, что революцию совершило молодое поколение, но и потому, что молодость это вера в будущее". Об этом 7 июля на 3-м Молодежном форуме по теме "Безопасность и внешняя политика" Армянского института по международным вопросам и вопросам безопасности заявил президент Армении Армен Саркисян.

Президент отметил, что перед молодыми людьми открыты все дороги. "На данный момент перед нашей страной также отрыты все дороги и возможности, и мы сами должны выбрать свой путь",- заявил он. Коснувшись текущей ситуации в Армении, президент отметил, что настроение в обществе феноменальное. Он отметил, что такую оценку дают как жители страны, так и приезжающие из-за границы туристы.

Президент также коснулся Конституции Армении. "Все мы хорошо осознаем, что наша революция не могла бы быть бархатной, если бы не Конституция Армении. Если в Конституцию и должны быть внесены изменения, то это должно произойти только по воле народа, а не по решению кого бы то ни было", - заключил президент.