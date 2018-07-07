Суббота, 7 Июля 2018 15:16

АрмИнфо. Амулсарский вопрос является болезненным для Армении, так как касается охраны окружающей среды. Об этом 7 июля на 3-ем молодежном форуме по теме "Безопасность и внешняя политика" Армянского института по международным вопросам и вопросам безопасности заявил президент Армении Армен Саркисян.

Он отметил, что самым актуальным вопросом в эксплуатации Амулсарского месторождения является обеспечение качества воды в Вайоцдзорской области. "Но ведь проблема не только в Амулсаре, ведь на самом деле Амулсар - символ всех экологических проблем. Я считаю, что премьер-министр прав, заявив, что все проблемы необходимо сперва внимательно изучить и лишь потом принять по ним решение. Мы не можем допустить, чтобы горнорудная промышленность нанесла ущерб нашему главному природному ресурсу - воде", - подчеркнул Саркисян.

Комментируя муссируемые слухи о своей связи с компанией "Лидиан", Саркисян заверил, что 5-6 лет назад ему предложили стать независимым членом Совета директоров компании. "Независимый - значит, что я и члены моей семьи не имели права преследовать какие-либо финансовые интересы. Спустя 3 месяца я покинул данный пост", - заверил президент.

Касаясь в целом своей позиции к промышленному прогрессу, Армен Саркисян заявил, что должны работать исключительно те предприятия, которые не наносят либо наносят минимальный ущерб окружающей среде.

Отметим, что в последнее время активизировались акции протеста экологов против эксплуатации Амулсарского месторождения. Организаторы акций считают, что это нанесет непоправимый ущерб окружающей среде Вайоц Дзора. Компания же "Лидиан", напротив, утверждает, что Амулсарское месторождение будет эксплуатироваться в соответствии с самыми строгими природоохранными нормами. Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе IFC и EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.