Суббота, 7 Июля 2018 15:07

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в срочном порядке позвал к себе нового заместителя военного инспектора РА, генерала Микаела Арзуманяна для дачи объяснений в связи с информацией об организации им митингов протеста в Арцахе. Об этом телеканалу yerkirmedia сообщил пресс-секретарь премьера Арман Ехоян.

Он подчеркнул, что позиция премьера в таких вопросах однозначна - военные не должны вмешиваться в политические процессы. "В противном случае такие военные будут строго наказаны",- заверил Ехоян.

Отметим, что сегодня арцахская инициативная группа "Свободное пробуждение" выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что проведет в Степанакерте митинг с требованием отставки президента Бако Саакяна. В заявлении они подчеркнули, что им содействие оказывает заместитель военного инспектора РА, генерал Микаел Арзуманян, обнародовав фотографию последнего с членами инициативной группы.

Ранее после акций протеста в Арцахе премьер Армении заявил о своей безоговорочной поддержке властями НКР и проводимым ими реформам.