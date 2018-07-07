Суббота, 7 Июля 2018 14:51

АрмИнфо. Силовые варианты решения арцахского вопроса неприемлемы. Об этом 7 июля на 3-м Молодежном форуме по теме "Безопасность и внешняя политика" Армянского института международных дел и безопасности заявил президент Армении Армен Саркисян.

Он отметил, что любой военный путь в решении нагорно-карабахского конфликта будет трагичным для всех - Арцаха, Армении и Азербайджана, потому что война будет широкомасштабной: "В этом регионе есть огромное количество оружия, и результат войны будет разрушительным. Нестабильность и военные действия для региона будут трагическими. Пусть никто не сомневается в этом", - отметил Саркисян.

Говоря о своей роли в переговорах, президент заметил, что готов выступать в качестве советника: " Я передам им весь свой многолетний опыт и буду поддерживать процесс".