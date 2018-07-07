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 Суббота, 7 Июля 2018 14:50
Татевик Шагунян

Эксперт: В ближайшем будущем может быть создана новая военно-политическая ось Москва-Ереван-Афины

Эксперт: В ближайшем будущем может быть создана новая военно-политическая ось Москва-Ереван-Афины

АрмИнфо.Главной угрозой союзничеству России и Армении является не белорусско- китайские <Полонезы>, израильские <Лоры>, российские ТОС-ы, турецкие <Кассирги> или -ы в Азербайджанской армии, не запасной ЦУП спутников или турецких инструкторов в Нахичеване и даже не сдача позиций в вопросе делимитации Каспия, а прагматичный, "а на самом деле - порочный", подход к союзничеству.

Такое мнение на конференции <Стратегический союз Армения-Россия: реалии и современные вызовы> выразил национальный эксперт ПР ООН, член Евразийского экспертного клуба Ара Марджанян.  Что касается перспектив союзнических отношений, Марджанян заявил, что здесь важно обеспечение технологической и инфраструктурной связанности союзников с периодом действия более чем в 2 - 3 электоральных политических цикла. По его словам, некоторые позитивные шаги в этом направлении уже сделаны - речь идет о формировании и развертывании объединенной группировки войск РФ и Армении, создании объединенного командования ПВО, о продлении статуса 102-ой военной базы в Армении до 2044г.

Однако в современных гибридных реалиях этого, по его мнению, недостаточно.  <С этой точки зрения приоритетными являются задачи по сохранению, поддержанию и развитию всего сегмента атомной энергетики в Армении после 2026 года и во временном горизонте 50-70 лет, по реанимированию и развитию долгосрочных, высокотехнологичных проектов в области спутниковых технологий, лазерной техники и микроэлектроники, по решительному развитию региональной энерго-транспортной инфраструктуры по оси <Север-Юг>. А самой главной задачей является задача наполнения собственно политическим, если угодно - геополитическим, смыслом военно-политическое союзничество между Арменией и Россией. Ведь Армения, собственно, как и Россия - это незаконченные геополитические проекты. Как нам их закончить, и нам ли их заканчивать - вот вопросы, требующие проработанного ответа. Говорить о перспективах нашего военно-политического союзничества имеет смысл только в русле совместных поисков этих ответов>,- резюмировал Марджанян.

Меж тем, директор научно-образовательного фонда <Нораванк> Гагик Арутюнян в этом контексте спрогнозировал возможное формирование военно-политической оси Москва-Ереван-Афины, к которой впоследствии могут присоединиться и балканские страны.

По его словам, подобный союз может стать чрезвычайно перспективным в плане сложившихся геополитических реалий.  Отметим, что конференция организована исследовательско-аналитической общественной организацией <Интеграция и развитие> и Евразийским экспертным клубом. 

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