Пятница, 6 Июля 2018 20:01

АрмИнфо. <Надеюсь, мы найдем новые способы поддержать приоритеты, стоящие сегодня перед новым правительством Армении>, - сказал в ходе встречи с Министром финансов РА Атомом Джанджугазяном Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РА Ричард Миллс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Посол отметил, что финансовая политика является решающей в вопросе стабильного экономического роста и социальной политики. <Мы долгое время работали с министерством финансов по части проведения реформ. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится>, - сказал он.

Высоко оценив сотрудничество с США, А.Джанджугазян подчеркнул важность перспектив расширения взаимодействия. Он отметил, что налогово-бюджетная ситуация в Армении достаточно стабильна. <В прошлые годы нам удалось создать такую систему, которая зависит не от личностей, а от институтов и процессов. И в этом плане особую роль играет диджитализация, что постоянно фигурирует в нашей повестке дня>, - сказал он.

Согласно источнику, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся изменений в налоговой и пенсионной сфере, инвестиционной среды, налогово-бюджетной политики, управления госфинансами.