Пятница, 6 Июля 2018 18:37

АрмИнфо. Министр обороны Давид Тоноян 6 июля посетил юго-западный участок границы Армении (Нахиджеванский участок).

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, Тоноян с руководством воинского соединения на боевых позициях обсудил ситуацию на границе, вопросы, касающиеся боевой службы и не только. В заключении встречи Тоноян наградил медалями военнослужащих, блестяще выполняющих свою боевую задачу.

Отметим, что в последнее время Азербайджан держит нахичеванский участок границы с Арменией в постоянном напряжении.