Пятница, 6 Июля 2018 18:18

АрмИнфо. В ходе проверок осуществленным министерством охраны природы с 25 до 29 июня было установлено, что в этот период времени было осуществлено 14 правонарушений.

Как сообщает пресс-служба Министерства охраны природы, по 8 фактам проводится административное следствие и назначен штраф в 600.000 драмов. В вышеуказанный период времени в результате правонарушений окружающей среде был нанесен ущерб в 101.725.778 драмов. -