Пятница, 6 Июля 2018 16:58

АрмИнфо.Последние разоблачения правоохранительных органов не являются "личной вендеттой" со стороны действующих властей в отношении прежних. Об этом заявил в беседе с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя последние разоблачения, связанные с семьей брата экс-президента Сержа Саргсяна - Александра (Сашика) Саргсяна.

После известных событий, как отметил Пашинян, ни Серж Саргсян, ни кто-либо еще не пытался установить с ним связь. "Хочу пояснить, что мы не преследуем людей по принципу их принадлежности к какой-то конкретной семье: мы идем за заявлениями и сообщениями, на основе оперативной информации, которую получают правоохранительные органы",

- указал он, подчеркнув, что в стране должен быть установлен закон, а органы правопорядка - должны работать эффективно.

Как уточнил премьер, благодаря действиям правоохранительных органов в бюджет поступит несколько десятков миллионов долларов.