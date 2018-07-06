Пятница, 6 Июля 2018 16:58

АрмИнфо.Судьба запланированного на 11-12 июля визита премьера Армении Никола Пашиняна в Брюссель будет зависеть от текста декларации саммита НАТО. Об этом сегодня в Вайоц дзоре заявил сам премьер. По его словам, если в документе будут содержаться неприемлемые для Армении положения, в частности, по карабахскому урегулированию, визит не состоится.

Ранее, однако, Пашинян заявлял, что намерен посетить Брюссель и принять участие в саммите НАТО, в качестве главы страны, внесшей вклад в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане. Более того, он даже сообщил, что в рамках визита встретится с высокопоставленными должностными лицами Евросоюза, а также с представителями армянской общины