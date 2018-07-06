Пятница, 6 Июля 2018 16:56

АрмИнфо.Сохраняется напряженная ситуация в резиденции Католикоса Всех Армян Гарегина Второго, в здании находятся сотрудники Полиции, ворвавшиеся в Католикосат участники акции протеста против Католикоса, не намерены покидать его. Они скандируют - "Гарегин уходи!"

Организаторы акции утверждают, что из хранилища эчмиадзинксого музея были проданы ценные экспонаты, в частности, мощи святых и святое копье. Они требуют показать им Святое копье, которым согласно легенде проткнули бок Иисуса Христа. Архиепископ Аршак заявил, что копье не было продано, но от него отрезали кусочек и подарили мэру одного из городов России. Однако другие служители ААЦ заявили, что не проинформированы об этом.

Участники акции обратились к правоохранителям с требованием выяснить судьбу копья. Демонстранты также пожаловались правоохранителям на то, что священнослужители применили против них силу.

Отметим, что самая величайшая христианская реликвия - легендарное копье легионера Гая Кассия, которым тот пронзил бок Иисуса Христа, находится в Армении. Новейшие исследования, которые провели специалисты из Великобритании, подтвердили, что именно оно является подлинным. Другие подобные реликвии - лишь поздние копии.