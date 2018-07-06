Пятница, 6 Июля 2018 14:19

АрмИнфо.Постоянный секретарь Министерства иностранных дел и сотрудничества Великобритании Саймон Макдональд 6 июля посетил Армению.

Как сообщило посольство Великобритании на своей странице в соцсети Facebook, недавно состоялась встреча Макдональда с первым вице-премьером Армении Араратом Мирзояном. По результатам встречи Саймон Макдональд сделал запись на своей странице в микроблоге Tvitter.

"Первая встреча в Ереване. Первый вице-премьер Арарат Мирзоян представил мне программу реформ нового правительства Армении. Объединенное Королевство содействует верховенству закона, образовательным и экономическим реформам", - заключил Макдональд.