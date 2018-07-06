Пятница, 6 Июля 2018 14:14

АрмИнфо.Предъявлено обвинение главе охраны депутата-предпринимателя, руководителя Национального олимпийского комитета, лидера блока "Царукян" Гагика Царукяна Эдуарду Бабаяну, являющемуся помощником главы НОК, а также сотрудником Главного управления госохраны Полиции.

Бабаяну, в частности, инкриминируется групповое жестокое избиение отца чемпиона мира по боксу среди юниоров Николая Арутюнова Вячеслава Арутюнова, преднамеренное нанесение ему тяжелого увечья, угрожающего жизни. Бабаян 5 июля был арестован в рамках данного дела. Следствие продолжается.

Как ранее сообщил следственный орган, инцидент произошел во время собрания к комплексе "Олимпаван", принадлежащем Царукяну. Вячеслав Арутюнов, в частности, выразил недовольство тем фактом, что Царукян не сдержал своего слова и не освободил от армии его сына, ставшего в 2012 года чемпионом по боксу среди юниоров. Это крайне не понравилось Царукяну, который, исходя из первоначальных показаний Арутюнова, зафиксированных Специальной следственной службой ударил его, а в последствии к процессу присоединились охранники олигарха во главе с Бабаяном. В результате Арутюнов с тяжелыми увечьями попал в больницу.

Примечательно, что уже через несколько часов потерпевший изменил свои первоначальные показания, заверив, что находится в хороших отношениях с Царукяном, что увечья получил из-за того, что поскользнулся на мокром паркете, как в знаменитом фильме: "поскользнулся, упал, очнулся - гипс". Просто в отличие от героя фильма, Арутюнов получил не закрытый, а множественные открытые переломы.

Впоследствии начальник Полиции Валерий Осипян в беседе с журналистами заявил, что не верит в историю потерпевшего с "поскользнулся, упал, очнулся - гипс". "Вы можете сами догадаться, что стало причиной изменения его показаний",- намекнул главный полицейский, после чего Бабаян был арестован.

Примечательно, однако, что следствие, несмотря на заявление ССС о причастности Царукяна к избиению, не предпринимает никаких мер в отношении последнего.