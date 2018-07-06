Пятница, 6 Июля 2018 13:50

АрмИнфо.Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в рамках борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями продолжит работу над раскрытием незаконных схем, которые активно применялись крупными хозсубъектами воизбежание уплаты налогов. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо директор СНБ Артур Ванецян.

По словам Ванецяна, СНБ отнюдь не поспешила в своих оценках, заявляя о том, что крупные торговые сети, "пользуясь возможностью, данной им прежним руководством Комитета государственных доходов (КГД) РА, без правовых оснований, произвольно, незаконно" недоплачивали налоги в госбюджет. В свое время, как указал глава СНБ, сам заместитель главы КГД Машадян заявлял о наличии договоренностей между руководством Комитета госдоходов и крупными хозяйствующими субъектами. Потом он отказался от своих слов. Но СНБ продолжит работы в рамках данного дела.

Именно в рамках борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями, в ходе осуществления своих функций, 30 мая СНБ заявила, что раскрыла разработанную крупнейшими армянскими хозяйствующими субъектами во избежание уплаты налогов долгосрочную схему, для применения которой использовались учрежденные на имена сотен граждан фактически фиктивные индивидуальные предприниматели (ИП). В ответ, 31 мая первый зампредседателя КГД (с 24 мая с.г.) Рафик Машадян, который в прошлом занимал должность начальника налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам Министерства финансов, заявил, что схема, раскрытая СНБ, не была для них секретом. По его словам, несмотря на то, что в КГД владели информацией о том, что в одной точке действуют более одного хозяйствующего субъекта, руководство налогового органа не предпринимало административных мер с целью доказать, что данная торговая точка принадлежит одному и тому же хозяйствующему субъекту, поскольку "по закону не было ничего запретного в том, что два хозяйствующих субъекта действуют в одной точке". На вопрос, не было ли состава преступления в том, что вместо 20% процентов они платили всего 2%, представитель КГД ответил: "Я не даю юридических правовых оценок, такие оценки дают сотрудники правоохранительных органов".

Тем не менее, 28 мая в налогово-таможенном комитете прошла встреча с представителями крупных сетей в ходе которой, согласно официальной информации КГД, сетевые компании были предупреждены о том, что ранние договоренности с прежним правительством более недействительны и им в короткие сроки необходимо вернуться в законное поле.

Уже 4 июня в парламенте в беседе с журналистами глава СНБ заявил, что Машадян сегодня или завтра будет приглашен в СНБ для дачи объяснений. "Он заявил, что была договоренность, он должен прийти и объяснить, о чем идет речь", - сказал Артур Ванецян. Он также добавил, что те чиновники, с ведома которых это совершалось, будут приглашены для дачи объяснений, и если они не смогут объяснить свои действия, то будут привлечены по делу в качестве обвиняемых.

То, что эта схема обсуждалась и была внедрена с ведома бывших властей, ранее подтвердил также руководитель парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян, добавив, что это было сделано, якобы, ради фермеров.

Примечательно, что неделей ранее, уже после допроса в СНБ, Рафик Машадян в беседе с журналистами безапелляционно заявил, что никаких договоренностей между КГД и организациями, дающих неформальное право последним недоплачивать налоги, не было. Попросту, как указал Машадян, КГД "не осуществлялось должное администрирование у тех хозяйствующих субъектов, которые на одной площадке осуществляли деятельность посредством двух и более организаций".