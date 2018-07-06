Пятница, 6 Июля 2018 13:40

АрмИнфо.Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, поздравив его с днём рождения.

Как сообщили в администрации президента Армении, в послании говорится: "Примите мои искренние и тёплые поздравления по случаю

Вашего дня рождения. Своим богатым опытом государственной деятельности, умением решительно защищать интересы Республики Казахстан и решать задачи широкого международного сотрудничества вы заслужили авторитет и уважение на международной арене. Уверен, что основанное на взаимной поддержке и уважении интересов конструктивное взаимодействие Армении и Казахстана позволит существенно обогатить повестку межгосударственного армяно-казахского сотрудничества. Желаю Вам доброго здоровья, благоденствия и успехов, а народу Казахстана - мира и процветания".