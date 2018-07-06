Пятница, 6 Июля 2018 13:35

АрмИнфо. Министр обороны Давид Тоноян посетил военную часть N ВС Армении.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, Тоноян отметил, что первой и главной гарантией конституционной стабильности, мира и укрепления государственности является армянская армия с офицерами и солдатами с высокой степенью готовности.

Учитывая имеющиеся вызовы и современные принципы ведения боя, а также то, что единственным способом предотвратить жестокие действия противника является хорошо подготовленная армия, министр обороны призвал военнослужащих продолжать укреплять физическую и боевую готовность.

Давид Тоноян ответил на вопросы военных и заверил, что их социальные и служебные проблемы находятся в центре повседневного внимания как министерства обороны, так и руководства страны.