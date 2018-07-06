Пятница, 6 Июля 2018 13:27

АрмИнфо. Члены инициативной группы, требующей отставку Католикоса всех армян Гарегина Второго, сегодня ворвались в Католикосат.

Как сообщил пресс-секретарь Католикоса Ваграм Меликян, участники акции ворвались в его резиденцию, "проявляя неподобающее поведение, выступая с ультиматумами и саботируя ситуацию". По его словам, участники акции не намерены прислушиваться к призывам Церкви и прекратить свои "неподобающие действия".

Отметим, что за последние месяцы проходят перманентные акции с требованием отставки Гарегина Второго. Примечательно, что организаторами акций в том числе являются и послушники ААЦ.