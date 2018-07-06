Пятница, 6 Июля 2018 11:52

АрмИнфо.Директор всеармянского фонда "Айастан" Ара Варданяна решением суда 5 июля освобожден под залог в 1 млн драмов.

Отметим, что следственное управление Службы национальной безопасности Армении ходатайствовало об аресте Варданяна, но, по словам адвоката последнего Ерванда Варосяна, следователь также не возражал против того, чтобы в качестве меры пресечения в отношении директора фонда "Айастан" был применен залог. В тоже время Варданян не признает свою вину и отрицает присвоение средств фонда, а также злоупотребление служебным положением.

Напомним, что 3 июля директор фонда "Айастан" Ара Варданян был задержан представителями СНБ.

Как ранее сообщала пресс-служба СНБ, директор фонда под давлением признался, что владел предоставленной фонду кредитной картой с кредитной линией в 25 млн драмов, которые он использовал в личных целях, в том числе во время ставок в он-лайн казино. Однако, Варданян также отмечал, что вернул потраченные с кредитной карты деньги за счет сумм, которые были пожертвованы фонду. Варданян также перечислил личные наличные средства в бухгалтерию и скрыл факт присвоения средств фонда. .С 2016 по 2018 годы Варданян перечислил в он-лайн казино около 130 млн драмов.

Однако, адвокат Варданяна заявлял, что у следствия нет оснований для

задержания его подзащитного, так как в его действиях отсутствует

состав преступления, следовательно, он не может быть привлечен к

ответственности. Более того, по мнению Варосяна, директор фонда

"Айастан" своей деятельности не нанес ущерб организации. Также Варосян заявлял, что из средств фонда никаких ставок не осуществлялось. Адвокат отметил, что у фонда имеется кредитная линия и кредитная карта, посредством которой делались выплаты, однако затем, наличные средства возвращались на место. И это никоим образом не связано с пожертвованиями фонда.

Отметим, что в диаспоре посредством телемарафонов и другими способами собирались пожертвования, а фонда на эти средства осуществлял социальные программы в Армении и Арцахе. Согласно отчету в 2017 году фонд осуществил расходы более чем на 5 млрд 700 млн драмов.