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АрмИнфо.Директор всеармянского фонда "Айастан" Ара Варданяна решением суда 5 июля освобожден под залог в 1 млн драмов.
Отметим, что следственное управление Службы национальной безопасности Армении ходатайствовало об аресте Варданяна, но, по словам адвоката последнего Ерванда Варосяна, следователь также не возражал против того, чтобы в качестве меры пресечения в отношении директора фонда "Айастан" был применен залог. В тоже время Варданян не признает свою вину и отрицает присвоение средств фонда, а также злоупотребление служебным положением.
Напомним, что 3 июля директор фонда "Айастан" Ара Варданян был задержан представителями СНБ.
Как ранее сообщала пресс-служба СНБ, директор фонда под давлением признался, что владел предоставленной фонду кредитной картой с кредитной линией в 25 млн драмов, которые он использовал в личных целях, в том числе во время ставок в он-лайн казино. Однако, Варданян также отмечал, что вернул потраченные с кредитной карты деньги за счет сумм, которые были пожертвованы фонду. Варданян также перечислил личные наличные средства в бухгалтерию и скрыл факт присвоения средств фонда. .С 2016 по 2018 годы Варданян перечислил в он-лайн казино около 130 млн драмов.
Однако, адвокат Варданяна заявлял, что у следствия нет оснований для
задержания его подзащитного, так как в его действиях отсутствует
состав преступления, следовательно, он не может быть привлечен к
ответственности. Более того, по мнению Варосяна, директор фонда
"Айастан" своей деятельности не нанес ущерб организации. Также Варосян заявлял, что из средств фонда никаких ставок не осуществлялось. Адвокат отметил, что у фонда имеется кредитная линия и кредитная карта, посредством которой делались выплаты, однако затем, наличные средства возвращались на место. И это никоим образом не связано с пожертвованиями фонда.
Отметим, что в диаспоре посредством телемарафонов и другими способами собирались пожертвования, а фонда на эти средства осуществлял социальные программы в Армении и Арцахе. Согласно отчету в 2017 году фонд осуществил расходы более чем на 5 млрд 700 млн драмов.
|МЧС Армении: Из-за строительных работ туннель возле шоссе Ванадзор-Алаверди будет закрыт на месяц
|Арарат Мирзоян представил постоянному секретарю МИД Великобритании программу реформ правительства
|Главе охраны Царукяна предъявлено обвинение в преднамеренном нанесении тяжелого увечья, угрожающего жизни
|Артур Ванецян: сам Машадян ранее заявлял о наличии договоренностей между руководством КГД и крупными хозсубъектами
|Давид Тоноян: Проблемы военнослужащих находятся в центре внимания
|С 6 по 8 июля температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Участники акции протеста против Католикоса всех армян ворвались в Католикосат
|В отношении племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна Айка Саргсяна применена подписка о невыезде
|Директор всеармянского фонда "Айастан" Ара Варданяна освобожден под залог в 1 млн драмов
|Президенту ООО "Флеш" Барсегу Бегларяну предъявлено обвинение за самоуправство с применением насилия или угрозы его применения
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|Банк ВТБ (Армения) оповещает о начале процесса прощения накопленных штрафов- пени по просроченным потребкредитам физлиц
|По приглашению президента Армена Саркисяна в Армению с государственным визитом прибудет президент Италии Серджо Маттарелла
|Адвокат: Ара Варданян не присваивал каких-либо средств Всеармянского фонда «Айастан»
|Виктор Согомонян: Роберт Кочарян готов дать показания в рамках дела 1 марта 2008 года, он больше, чем кто-либо другой заинтересован в его объективном расследовании
|Ростелеком предоставил возможность детям из Тавушской области провести отдых в летнем лагере Центра креативных технологий Тумо
|Возобновлено расследование дела о покушении с участием сына брата экс-президента Сержа Саргсяна
|Выходные в июле ограничатся Днем Конституции - 5 июля
|Правительство Армении установило порядок освобождения от воинской службы
|Министерство образования и науки намерено покончить со вседозволенностю самых <блатных> ереванских школ
|Европарламент ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
|В ходе заседания рабочей группы Национального Собрания по изменению ИК Давид Арутюнян предложил использовать ID карты
|Матагиское озеро - “восьмое чудо арцахского света”
|В Армении осужденные за совершение тяжелых преступлений получат больше времени на свидания со своими родными и близкими
|СНБ проводит действия в доме брата Сержа Саргсяна Сашика Саркисяна (видео)
|МЧС: С 6-го по 7-ое июля температура воздуха в Армении постепенно понизится на 3-4 градуса
|В Армении будет объявлена амнистия по штрафам, начисленным за нарушение правил дорожного движения
|Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела в связи с необоснованными тратами в ЗАО "Общественное телевидении Армении"
|Валерий Осипян: Не верю
|Глава СНБ Армении дал пояснения по ряду громких дел
|Правительство Армении 11 июля созывает внеочередное заседание парламента
|Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
|МИД Арцаха выступило с заявлением в связи с непрекращающимися попытками Баку манипулировать резолюциями Совбеза ООН по карабахскому конфликту
|IDBank приступает к обнулению накопленных штрафов по безнадежным кредитам физлиц
|ССС в своих действиях не скована личностями: Сасун Хачатрян
|Ничего не видел, ничего не слышал: Грачья Ростомян
|Эпопея вокруг выборов главы Федерации бокса Армении продолжается
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 4-го июля
|Задержан исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан»
|КГД и Полиция Армении провели обыски на некоторых предприятиях, взаимосвязанных с компанией «»Спайка».
|Премьер-министр Армении принял мэра Глендейла
|Америабанк приступает к обнулению штрафов и пени по безнадежным кредитам физлиц
|Никол Пашинян поздравил посла и сотрудников посольства США с Днем независимости
|Гаруш Давтян назначен руководителем офиса Гражданской службы Армении
|Аппатурай: НАТО хочет еще больше углубить отношения с Арменией
|Спикер Парламента и посол США в Армении обсудили скопление военной техники с азербайджанской стороны на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения
|Согомонян: Роберт Кочарян по данным на 17:00 3 июля не получал повестки о даче показаний в рамках дела 1 марта
|Lydian Armenia не может нести ответственности из-за текущей ситуации вокруг на Амулсарского месторождения
|Нарине Маркарян будет временно исполнять обязанности директора Музея-института Геноцида армян
|СК Армении: Получены данные о возможном применении насилия в отношении гражданина со стороны Гагика Царукяна
|В 2020 году Армения проведет очередную перепись населения
|ССС: В отношении экс-министра обороны Микаела Арутюняна в связи с событиями по 1- му марта возбуждено уголовное дело
|Хотелось как лучше, получилось как всегда: на КПП "Верхний Ларс" опять пробки
|Руководство GeoProMining обсудило перспективные программы в регионе с губернатором Араратского марза
|ACBA-Credit Agricole Bank приступает к обнулению накопленных штрафов-пени по безнадежным агрокредитам и потребкредитам
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