Пятница, 6 Июля 2018 11:51

АрмИнфо.. Президент ООО "Флеш" Барсег Бегларян обвиняется "в самоуправстве с применением насилия или угрозы его применения", сообщает Следственный комитет Армении.

Согласно информации, в рамках уголовного дела, расследуемого в следственном отделе Следственного комитета административных районов Кентрон и Норк-Мараш СК РА, выяснилось, что в принадлежащей сыну Барсега Бегларяна Норайру Бегларяну компании ООО "Флеш моторс" еще в 2015 году было совершено хищение имущества в особо крупных размерах. В совершении хищения Бегларяны обвинили бывшего коммерческого директора "Флеш моторс" и потребовали от него возместить предположительно причиненный ущерб.

Барсег Бегларян, обвинив экс-коммерческого директора в присвоении, с применением насилия и угрозы применения опасного для жизни и здоровья насилия потребовал от него в качестве возмещения ущерба переоформить квартиру последнего, расположенную на проспекте Азатутян в Ереване, или заплатить 20 тыс. долларов. В итоге бывший коммерческий директор по указанию Барсега Бегларяна 25 апреля 2016 года заложил являющуюся его собственностью квартиру в банке, а полученные 9 млн 700 тыс. драмов перечислил компании.

На основе добытых доказательств, Барсегу Барсегяну предъявлено обвинение по признакам ч.2-й, ст. 322-й УК РА, в отношении него в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Ранее АрмИнфо сообщало, что бывший коммерческий директор признан потерпевшим, директор базы "Флеш" допрошен в качестве подозреваемого и в отношении него 26 июня в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. 28-го июня Барсег Бегларян в качестве подозреваемого был вызван на допрос. Мерой пресечения в отношении него избрана подписка о невыезде. По тому же делу обвинение предъявлено начальнику базы компании "Флеш" Ованнесу Овсепяну.