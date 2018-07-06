Пятница, 6 Июля 2018 11:30

АрмИнфо. Министерство обороны Армении начало проверки в первом армейском корпусе ВС РА. Об этом на своей страничке в Facebook написал пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

Как написал Ованнисян, проверки проводятся "для тылового обеспечения". Пока не понятно, почему именно проверки проводятся в первом армейском корпусе, есть ли информация о злоупотреблениях, или они будут проводиться поочередно во всех корпусах.