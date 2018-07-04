Среда, 4 Июля 2018 20:46

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) оповещает о начале процесса прощения накопленных пеней и штрафов по просроченным потребительским кредитам физических лиц. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, данное предложение распространяется на все виды потребкредитов вне зависимости от суммы задолженности и валюты. В частности, это кредиты наличными без залога и под залог недвижимости, ПОС-кредиты, кредитные линии, кредиты под залог золотых изделий, кредитные карты.

Согласно источнику, предложение действует для кредитов, имеющих просроченные дни более 271, которые по состоянию на 31.05.2018г. были признаны безнадежными.

Клиентам, заинтересованным предложением, необходимо до 31 декабря 2018г. посетить любой филиал Банка для заключения Мирового соглашения, которым устанавливается новый график погашения остаточной задолженности со сроком до 5-и лет с условием осуществления первого погашения в день оформления Мирового соглашения.

Для оформления Мирового соглашения достаточно предъявить паспорт и соцкарту. Сделка оформляется на месте начиная от 15 минут.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 апреля 2018г, подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) занимает 1-ую позицию по объему потребкредитов - 80.2 млрд драмов или 49% от общего кредитного портфеля банка. В годовом разрезе банк нарастил портфель потребкредитов на 26,3%. Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле Банка ВТБ (Армения) превышает 21%, несмотря на годовой спад абсолютной величины NPL на 30,6%. В кредитном портфеле банка доля безнадежных ссуд достигает почти 19%, а в структуре просроченных кредитов данная категория рискованных кредитов доминирует - свыше 83%. В годовом разрезе объем безнадежных кредитов банка сократился на 30,2%. Из общего объема безнадежных кредитов банка на потребкредитах (вкл. ипотеку) сконцентрированы лишь 3,9%, а доминирующая масса засела в кредитах сферам торговли и строительства, промсектору и агросектору.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает первенство по охвату филиальной сети - 67 подразделений с присутствием как в столице, так и во всех областях страны.