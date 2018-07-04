Среда, 4 Июля 2018 20:40

АрмИнфо. В светлых вестибюлях ереванского метрополитена сегодня состоялось открытие интересной фотовыставки “От Астаны до Еревана”, приуроченной к 20-ти летию новой столицы Кзахстана и 2800 летию столицы Армении.

Об идее организовать фотовыставку в метро, сотрудничестве между столицами, об истории создания новой столицы Казахстана журналистам рассказал посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев. "Как мы знаем, фотография это тот язык, который не требует перевода. Взглянув на фото, мы сразу окунаемся в прекрасный вид вечерней Астаны.Идея организовать фотовыставку в метро пришла в голову сотрудникам нашего посольства. Дело в том, что метро является самой посещаемой транспортной артерией, кроме того в июле, когда в Ереване установилась очень жаркая погода, то практические невозможно найти более комфортное место для просмотра фотографий”.

Уразаев отметил, что выставка проходит сразу на 3-х станциях метро – «Еритасардакан», «маршал Баграмян» и «Площадь Республики», таким образом у жителей Еревана открывается замечательная возможность ознакомиться с видами Астаны сразу на трех станциях метрополитена. «Вы можете получить довольно большую и интересную информацию об Астане и Ереване. Хотя фотовыставка просвещена юбилеям двух столиц– 2800 лет со дня основания Еревана и 20-ти летие Астаны, и разница в возрасте, как мы видим, огромная, однако, обе столицы развиваются и идут в ногу со временем ”, - отметил посол.

Коснувшись сотрудничества и взаимодействия между двумя столицами, посол заверил, что все договоренности, достигнутые с бывшим правительством, остаются в силе. “Я считаю, что нужно по-максимуму реализовывать торгово-экономические отношения во всем потенциале. Мы работаем над этим и у нас уже есть успехи, за 2017 год рост товарооборота между странами на 59% стал очень хорошим показателем, свидетельствующим об эффективности механизмов Евразийского экономического союза. Кроме того мы предусматриваем также культурные мероприятия и казахстанские артисты будут праздновать юбилей Еревана. Мы ждем также армянских артистов в Астане. Праздничные мероприятия по случаю юбилея города будут продолжаться до конца месяца”, - сообщил Уразаев, подчеркнув, что в последнее время проходят также совместные визиты журналистов.

Посол также рассказал о весьма интересном, и в чем-то даже необычном решении относительно переноса казахстанской столицы из Алматы в Астану. “Перенос столицы в Астану был очень смелым решением нашего президента, который в трудные 90-ые годы, хотел решить социально-экономические проблемы постсоветского Казахстана. Безусловно, многие смотрели на это со скепсисом, с учетом сложного экономического положения во всем СНГ, но потом идея полностью оправдала себя, так как Астана стала гарантом социально-экономического развития всего Казахстана. Сейчас Астана - это город, в котором проживают миллионы, в нем прекрасным образом сочетаются черты как европейской городской традиции архитектуры, так и азиатского градостроения”, - отметил посол.

Уразаев также подчеркнул, что будущее за молодыми, и в данном случае речь идет не только о людях, но и городах. Посол подчеркнул, что перенос столицы в Астану был не просто PR ходом, а хорошо продуманной и выверенной акцией государственного масштаба, которая помогла родиться новому культурному, промышленному и административному центру в регионе.

Коснувшись своих предпочтений на выставке, посол отметил, что из всех фотографией ему, безусловно, больше всего нравятся лица людей, так как их улыбки озаряют город, придавая ему уют и обжитость. Он также подчеркнул, что из тысячи фотографий были отобраны около 100, которые наиболее ярко и интересно представляют столицу Казахстана. “Выбор фотографий у нас был очень обширным, но мы постарались показать как левый берег Астаны, новую часть столицы - берег новых достижений, так и правый берег, олицетворяющий старая часть столицы, модернизированный старый Целиноград. Ведь очень интересно видеть то, каким был город до этого и какие в нем произошли изменения. Мы использовали различные источники фотографий с тем, чтобы показать многоформатную фотопродукцию”, - подчеркнул Уразаев.

Посол поблагодарил за поддержку и содействие в организации выставки, а также за предоставление архивных фото Информационное агентство Казинформ, часть фотографий была получена из МИД-а, и последняя часть из национального архива Казахстана. Что касается информационной поддержки посол выделил и поблагодарил за содействие ИА АрмИнфо, и Арменпресс. Последнее также предоставило из своего архива часть уникальных фото.

Что касается архитектурных предпочтений, то по словам посла очень интересны небоскребы, которые делают Астану похожую на Гонконг, но в тоже время ему очень нравятся снимки советского Целинограда. “Все дело в том, что мы хотели показать город в динамике, столицу в развитии. На каждом этапе развития Астаны была своя историческая и логическая истина и люди, которые живут в этом городе, должны передавать свои воспоминания своим детям. Ведь важно, чтобы в городе гармонично сочеталось как старое, так и новое”, - заявил Уразаев.

В свою очередь присутствующая на мероприятии министр культуры Армении Лилит Макунц также поздравила Казахстан с приближающимся юбилеем столицы. “Я рада находится на культурном мероприятии, которое объединяет не только любителей культуры, но и представителей различных наций. На фотовыставке представлены как старые, так и новые части городов, что напоминает нам о том, что необходимо сохранять не только старую культуру, но и взращивать новую»” - отметила министр.

Начальник управления внешних связей аппарата мэрии Еревана Давид Геврогян отметил, что разработан договор о сотрудничестве между двумя городами - Ереваном и Астаной. Сотрудничество предусматривается в социально-экономической, культурной и других сферах. То есть в тех сферах, которые могут объединить два народа.