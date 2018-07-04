Среда, 4 Июля 2018 18:45

АрмИнфо. «Выяснилось, что как ужасающе не была представлена распространенная о деятельности директора Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданяна вчера информация, мягко говоря, она далека от реальности - Варданян не присваивал каких-либо средств Фонда», - заявил адвокат Варданяна Ерванд Варосян.

Он пояснил, что был осуществлен платеж с кредитной линии банковской карты, открытой на имя Фонда, в том числе на личные нужды, которые в установленный срок в течение нескольких дней были снова перечислены на банковский счет Фонда. «И не сейчас, а именно в ходе совершения платежей», - подчеркнул он. В результате, вред нанесенный Фонду или банку, чьи средства были использованы - равен 0 драмов. Е.Варосян добавил, что на личные цели были использованы средства собранные Диаспорой в размере 0 драмов. «А какой урон Всеармянскому фонду нанесли распространенные вчера сообщении, судите сами. Каждый имеет свое собственное мнение на предмет того хорошо или плохо делать ставки на личные средства. Но это личное дело игрока», - отметил в своем сообщении адвокат.

Напомним, что 2 июля был подвергнут приводу директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян на основании оперативных данных Службы национальной безопасности Армении. Он подозревается в присвоении средств и злоупотреблении полномочиями служащего общественной организации. Согласно сообщению СНБ под давлением представленных фактов Варданян, якобы, признался, что владея кредитной картой, предоставленной фондом на 25 млн драмов, он использовал эти средства в личных целях, в том числе, делая ставки в онлайн казино.