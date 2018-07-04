Среда, 4 Июля 2018 17:53

АрмИнфо.Роберт Кочарян готов дать показания в рамках дела 1 марта 2008 года, он больше, чем кто-либо другой заинтересован в его объективном расследовании, поскольку на протяжении 10 лет этот вопрос спекулировался, а второго президента пытались дискредитировать. Об этом в интервью газете "Жоховурд" заявил глава офиса второго президента РА Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

По его словам, если речь идет о правовой стороне дела, то Кочарян готов всячески оказать содействие этому процессу, и ему нечего опасаться. "Однако вчерашнее заявление Специального следственного комитета о, якобы, выявленных в рамках дела новых обстоятельствах и последовавшие этому обвинения полностью переносят вопрос из правового в политическое поле. Во-первых, заявление ССС практически не содержит правовых формулировок, складывается впечатление, что этот текст написан либо в офисе какой-то партии, либо в редакции газеты "Айкакан жаманак" (газетой руководит супруга премьера Никола Пашиняна Анна Акопян ред.). ССС вместо того, чтобы ссылаться на законы и решения госструктур, использует художественные формулировки, и на их основе выдвигает тягчайшие обвинения. К примеру, вместо того, чтобы ссылаться на решение Центризбиркома по выборам, авторы текста ссылаются на собственные впечатления и эмоции. Все это, конечно, удручает и таит серьезные угрозы для государственности. Рад, что к этому обратились многие серьезные юристы и правоведы",- заявил Согомонян, выразив обеспокоенность тем, что делается попытка дискредитации "одного из выдающихся военных Армении", прослуживших ей на протяжении 26 лет.

Отметим, что накануне в рамках дела 1 марта 2008 года в качестве обвиняемого был привлечен занимавший в те годы пост министра обороны РА Микаел Арутюнян. Ему инкриминируется попытка свержения конституционного строя путем вовлечения армии в политику. Арутюнян объявлен в розыск, в качестве меры пресечения избран арест. Отметим, что ССС в качестве свидетелей пригласила также второго президента Роберта Кочаряна, который, однако, находится за рубежом и занимавшего в те годы пост замминистра обороны, впоследствии ставшего министром, Сейрана Оганяна.

Напомним, что 1 марта 2008 года в результате столкновения силовиков и граждан, протестующих против результатов президентских выборов, на которых победу одержал Серж Саргсян, погибли 10 человек.