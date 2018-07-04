Среда, 4 Июля 2018 17:38

АрмИнфо. Компания Ростелеком с 18 по 23 июня предоставила возможность 2 детям из приграничных сел Айгеовит и Каян Тавушской области провести отдых в летнем лагере Центра креативных технологий Тумо. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Согласно источнику, в рамках насыщенной недельной программы воспитанники школы, пройдя курсы в области анимации, создания фильмов, фотографии, роботостроения, представили свои собственные проекты, которые для детей данного возраста являются большим достижением и имеют большое значение для их дальнейшего развития.

Кроме того, в рамках недельной программы, учащиеся летней школы центра "Тумо" посетили достопримечательности города, приняли участие в спортивных соревнованиях, квестах и играх.

<Сотрудничество ОАО "Ростелеком" с Центром креативных технологий "Тумо" длится уже третий год и носит продолжительный характер во благо технологически образованной и высокоразвитой молодежи>, - говорится в официальном сообщении компании.

Отметим, что в рамках организованного лагеря Центра креативных технологий ТУМО дети, помимо приобретения знаний и навыков, получают возможность общения со своими сверстниками из других стран.

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет- пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC- ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.