Среда, 4 Июля 2018 16:55

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении возобновила уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности, в котором фигурирует Айк Саргсян – сын Сашика Саргсяна, родного брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, речь идет о возобновлении ранее прекращенного дела и передачи следственным органам дела о инциденте, произошедшем в весной 2007 года. Согласно материалам дела, 1-го апреля 2007 года житель Еревана Д.Симонян 1984 г.р. получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. В тот же день в полицию явился его друг А.Гевондян, и представил пистолет "Сиг Сауер" и 6 патронов, заявив, что нашел это оружие у детского сада возле дома и случайно выстрелил в Симоняна. По факту было возбуждено уголовное дело по 120 статье УК РА, однако на основании фактов, полученных предварительным следствием, было установлено, что Д.Симонян получил телесные повреждения по неосторожности от выстрела, произведенного А.Гевондяном. Однако, так как Д.Симонян отказался от жалобы, 28 мая 2007 года данное дело было прекращено. Уголовное преследование в отношении А.Гевондяна было прекращено.

29 июля 2018 года Д.Симонян представил заявление в прокуратуру Армении, где, в частности, отмечает, что в него стрелял не Артур Гевондян, а Айк Саргсян (сын младшего брата третьего президента Сержа Саргсяна Сашика Саркисяна - Ред.). Тогда, Симонян поспорил со своим другом Гевондяном, а находящийся в состоянии наркотического опьянения Саркисян начал угрожать Симоняну, после чего выстрелил ему в живот. О случившемся узнал брат Айка Нарек Саргсян и доставил Симоняна в больницу. После того, как Симонян пришел в себя, сотрудники полиции заявили, что в него, якобы, стрелял А.Гевондян, а пистолет нашли брошенным у детского садика.

Симонян заявил органам, что Айк и Нарек Саргсяны угрожали ему - если он не подтвердит данные показания, то долго не проживет. Учитывая, что были обнаружены новые обстоятельства, прокуратура Армении решила возбудить прекращенное уголовное дело. Для расследования всех обстоятельств, дело направлено в Следственный комитет Армении.