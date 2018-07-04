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АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении возобновила уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности, в котором фигурирует Айк Саргсян – сын Сашика Саргсяна, родного брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, речь идет о возобновлении ранее прекращенного дела и передачи следственным органам дела о инциденте, произошедшем в весной 2007 года. Согласно материалам дела, 1-го апреля 2007 года житель Еревана Д.Симонян 1984 г.р. получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. В тот же день в полицию явился его друг А.Гевондян, и представил пистолет "Сиг Сауер" и 6 патронов, заявив, что нашел это оружие у детского сада возле дома и случайно выстрелил в Симоняна. По факту было возбуждено уголовное дело по 120 статье УК РА, однако на основании фактов, полученных предварительным следствием, было установлено, что Д.Симонян получил телесные повреждения по неосторожности от выстрела, произведенного А.Гевондяном. Однако, так как Д.Симонян отказался от жалобы, 28 мая 2007 года данное дело было прекращено. Уголовное преследование в отношении А.Гевондяна было прекращено.
29 июля 2018 года Д.Симонян представил заявление в прокуратуру Армении, где, в частности, отмечает, что в него стрелял не Артур Гевондян, а Айк Саргсян (сын младшего брата третьего президента Сержа Саргсяна Сашика Саркисяна - Ред.). Тогда, Симонян поспорил со своим другом Гевондяном, а находящийся в состоянии наркотического опьянения Саркисян начал угрожать Симоняну, после чего выстрелил ему в живот. О случившемся узнал брат Айка Нарек Саргсян и доставил Симоняна в больницу. После того, как Симонян пришел в себя, сотрудники полиции заявили, что в него, якобы, стрелял А.Гевондян, а пистолет нашли брошенным у детского садика.
Симонян заявил органам, что Айк и Нарек Саргсяны угрожали ему - если он не подтвердит данные показания, то долго не проживет. Учитывая, что были обнаружены новые обстоятельства, прокуратура Армении решила возбудить прекращенное уголовное дело. Для расследования всех обстоятельств, дело направлено в Следственный комитет Армении.
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|Адвокат: Ара Варданян не присваивал каких-либо средств Всеармянского фонда «Айастан»
|Виктор Согомонян: Роберт Кочарян готов дать показания в рамках дела 1 марта 2008 года, он больше, чем кто-либо другой заинтересован в его объективном расследовании
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|Возобновлено расследование дела о покушении с участием сына брата экс-президента Сержа Саргсяна
|Выходные в июле ограничатся Днем Конституции - 5 июля
|Правительство Армении установило порядок освобождения от воинской службы
|Министерство образования и науки намерено покончить со вседозволенностю самых <блатных> ереванских школ
|Европарламент ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом
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|СНБ проводит действия в доме брата Сержа Саргсяна Сашика Саркисяна (видео)
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|Глава СНБ Армении дал пояснения по ряду громких дел
|Правительство Армении 11 июля созывает внеочередное заседание парламента
|Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
|МИД Арцаха выступило с заявлением в связи с непрекращающимися попытками Баку манипулировать резолюциями Совбеза ООН по карабахскому конфликту
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|Ничего не видел, ничего не слышал: Грачья Ростомян
|Эпопея вокруг выборов главы Федерации бокса Армении продолжается
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 4-го июля
|Задержан исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан»
|КГД и Полиция Армении провели обыски на некоторых предприятиях, взаимосвязанных с компанией «»Спайка».
|Премьер-министр Армении принял мэра Глендейла
|Америабанк приступает к обнулению штрафов и пени по безнадежным кредитам физлиц
|Никол Пашинян поздравил посла и сотрудников посольства США с Днем независимости
|Гаруш Давтян назначен руководителем офиса Гражданской службы Армении
|Аппатурай: НАТО хочет еще больше углубить отношения с Арменией
|Спикер Парламента и посол США в Армении обсудили скопление военной техники с азербайджанской стороны на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения
|Согомонян: Роберт Кочарян по данным на 17:00 3 июля не получал повестки о даче показаний в рамках дела 1 марта
|Lydian Armenia не может нести ответственности из-за текущей ситуации вокруг на Амулсарского месторождения
|Нарине Маркарян будет временно исполнять обязанности директора Музея-института Геноцида армян
|СК Армении: Получены данные о возможном применении насилия в отношении гражданина со стороны Гагика Царукяна
|В 2020 году Армения проведет очередную перепись населения
|ССС: В отношении экс-министра обороны Микаела Арутюняна в связи с событиями по 1- му марта возбуждено уголовное дело
|Хотелось как лучше, получилось как всегда: на КПП "Верхний Ларс" опять пробки
|Руководство GeoProMining обсудило перспективные программы в регионе с губернатором Араратского марза
|ACBA-Credit Agricole Bank приступает к обнулению накопленных штрафов-пени по безнадежным агрокредитам и потребкредитам
|Учащиеся школы Ayb пройдут летнюю практику в офисе Ростелеком
|Посольство Армении в РФ депутату Савельеву: В нашем хрупком мире каждое слово - выстрел, который может удвоить риски эскалации ситуации
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|Ованнисян: Азербайджан пытается увеличить градус напряжения в Нахиджеване и довести его до уровня, который сохраняется в Тавуше и Арцахе
|Армянский эксперт утверждает: Сегодня самые благоприятные для Азербайджана условия для возобновления боевых действий
|Эдуард Шармазанов: Заявление Александра Дугина об урегулировании нагорно- карабахского конфликта является ложью и бредом
|Армен Ашотян обратился к председателю комиссии по внешним связям Бундестага, в связи с сотрудничеством между Азербайджаном и немецкой компанией Rheinmetall
|Полиция и налоговая проводят совместный обыск в ООО "Спайка"
|Уголовные дела глав общин Михайловка и Дзюнашог отправлены в суд
|Состояние здоровья избитого Гагиком Царукяном и его охраной отца чемпиона мира по боксу остается крайне тяжелым
|Расследуется дело по факту хищения в особо крупных размерах чиновниками в Степанаване
|Американская корпорация "Вызовы тысячелетия" может оказать Армении помощь в $100 млн
|Ардшинбанк: Мобайл Банкинг - возможность в режиме 24/7 проводить банковские операции не посещая банк
|С 3 и 4 июля в казахстанской столице пройдут Astana Finance Days
|Омбудсмен: Суды Армении полноценно не гарантируют защиту права человека
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