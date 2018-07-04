Среда, 4 Июля 2018 16:25

АрмИнфо. В связи с Днем Конституции завтра, 5 июля, будет нерабочим днем, 6-е июля - рабочим.

Согласно утверждённому порядку, правительство Армении своим постановлением устанавливает дополнительные выходные, приуроченные к праздникам. Обычно рабочий день переносился на субботу, и граждане страны, после "льготной" рабочей недели, уже на следующей неделе были вынуждены выходить на работу 6 дней подряд. Однако на сей раз правительство приняло решение не следовать принятой практике и после нерабочего дня - 5 июля, 6-го, в пятницу, будет день рабочий.

По положению на сегодня нет решения также в связи с 9 июля - Днем поминовения усопших (Мерелоц), который также, в случае установления нерабочего дня, ранее устанавливался решением правительства. День, посвященный поминовению усопших (Мерелоц), следует за каждым из пяти главных праздников Армянской Апостольской Церкви - Святое Рождество и Крещение, Святое Христово Воскресение, Преображение Господня (Вардавар), Успение Пресвятой Богородицы, Воздвижение Животворящего Креста Господня.Мерелоц впервые был объявлен в Армении нерабочим днем при премьер-министре Тигране Саркисяне в 2008 году по предложению Первопрестольного Святого Эчмиадзина.