Среда, 4 Июля 2018 16:04

АрмИнфо. Правительство Армении 4-го июля одобрило законопроект о внесении изменений и дополнений в закон РА “О воинской службе и статусе военнослужащего”.

Кабмин установил порядок освобождения от воинской службы. По словам министра обороны Армении Давида Тонояна, согласно документу от воинской службы освобождается призывник - единственный ребенок мужского пола в семье, в случае смерти во время несения воинской службы его родителя, сестры или брата.

Другим решением, как пояснил министр, предлагается дать отсрочку тем студентам, которые не завершили учебу (в общеобразовательной школе, ПТУ) до исполнения ими 19-летнего возраста до конца обучения.