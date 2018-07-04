Среда, 4 Июля 2018 15:44

АрмИнфо.У ереванской школы им. А.С. Пушкина, как и у школы им. А.П.Чехова нет лицензии на реализацию элементарной образовательной программы. Об этом заявил министр образования и науки Армении Араик Арутюнян 4-го июля в беседе с журналистами. По его словам, возможно, в нынешнем учебном году (2018-2019) Министерство образования и науки в отношении подобных школ-правонарушителей проявит определённую мягкость, чтобы не мешать учебному процессу, но со следующего года реакция будет очень жесткой.

По его словам, на сегодня школ, функционирующих без соответствующей лицензии на право преподавания в младших классах (1-4 классы) - всего 4. Помимо этого, выявлены и старшие школы, которые опять же без лицензии осуществляют образовательный процесс в младших классах. Они обратились за лицензированием. И если в этом году Министерство в их отношении возможно проявит более лояльное отношение, то со следующего года ведомство планирует внедрить новый - электронный порядок набора детей в первый класс. Благодаря этому, как пояснил министр, школа не сможет принимать детей больше, чем предусмотрено выданной им лицензией. Параллельно будет сокращено количество учащихся старших классов, которые были приняты с нарушением этих норм.

Набор детей вне лицензии и установленного порядка, по словам Арутюняна, наносит непосредственный вред здоровью детей. Ограниченность территории, отсутствие соответствующих для данного возраста условий в классе - причины, из-за которых могут возникать болезни позвоночника - привести к инвалидности. Фактически, как указал министр, все это происходило с дозволения и при покровительстве прежних властей, из-за которых даже инспекционный орган не имел права проводить проверки в образовательных учреждениях. "А когда инспекционному органу все же удавалось начать свои проверки, они получали звонки, предупреждающие о том, чтобы не трогали школы детей олигархов", - пояснил он.

Ранее глава МОН призвал родителей первоклассников, отправляя детей в школы, обязательно узнавать у руководства учебных заведений, есть ли лицензия для планирования учебного процесса. Ранее, Арутюнян сообщал, что Агентством по лицензированию было выяснено, что самая <блатная> ереванская школа N55 им. А.П.Чехова не имела лицензию на предоставление даже начального образования.