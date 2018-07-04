Среда, 4 Июля 2018 14:57

АрмИнфо.Ведущий первого заседания рабочей группы Национального Собрания по изменению Избирательного кодекса Давид Арутюнян, представляя предложения РПА по документу, отметил, что они предусмотрели регистрацию избирателей с помощью технических устройств только посредством ID карт.

"Мы предлагаем использовать на выборах только ID карты, так как они имеют возможность читать чип. Давайте использовать эту возможность и массово предоставим людям ID карты, это повысит уровень безопасности", - отметил он.

Арутюнян не согласился с тем, что невозможно в короткие сроки предоставить эти карты, по его словам, этот можно организовать.

Член фракции "Елк" Эдмон Марукян поинтересовался, сколько времени и

денежных средств необходимо для выдачи гражданам страны ID карт.

На что экс-министр юстиции ответил, что в то время, когда он работал

в правительстве, был проведен конкурс компаний, однако, сейчас он не

знает, на какой стадии находится этот процесс. Кроме того, он отметил, что ЕС выразил готовность оказать финансовую помощь в этом направлении.

"Во время любых выборов у нас будут доноры, которые предоставят финансовое содействие в процессе выдачи ID карт", - отметил Арутюнян, добавив, что нужно использовать момент и выдавать ID карты всем, пусть даже бесплатно.

На вопрос, почему в ходе предыдущих выборов ничего подобного не было осуществлено, Арутюнян заявил: "Мы поздно пришли к этой мысли. Была одна компания, которой мы не были довольны, мы хотели ID карты нового образца, это исторический шанс>, заключил Арутюнян.