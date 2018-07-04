Среда, 4 Июля 2018 13:42

АрмИнфо. В Армении осужденные за совершение тяжелых преступлений и пожизненно осужденные получат больше времени на свидания со своими родными и близкими. Проект поправок в уголовно-процессуальном кодексе РА одобрен на заседании правительства 4 июля.

Представивший проект поправок, министр юстиции РА Артак Зейналян подчеркнул, что в настоящее время данной категории лиц разрешаются 3 краткосрочные и 1 долгосрочная встреча. Теперь предлагается в два раза увеличить эти сроки - 6 и 2 раза соответственно. Документ в установленном порядке будет направлен в парламент страны для его рассмотрения на внеочередном заседании Национального Собрания РА 11 июля. После его принятия документ вступит в силу на 10-ый день после публикации. Данная мера, продолжил министр, соответствует Европейской конвенции о защите прав человека.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян указал на тяжелые условия, созданные для встречи осужденных со своими родными и близкими. Он призвал министра заняться решением этой проблемы, которая также напрямую касается защиты прав человека.